Неизвестное воздушное судно подало сигнал спасателям в Красноярском крае

В Красноярском крае МЧС получило сигнал радиомаяка с неизвестного воздушного судна. С воздуха спасатели обнаружили задымление на земле в районе поиска.

Радиомаяк сработал в Минусинском районе Красноярского края, сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-спасательном центре. Из Абакана к месту ЧП вылетел борт Ми-8 регионального координационного поисково-спасательного центра.

«Поступил сигнал срабатывания радиомаяка с воздушного судна, но какого именно, информации нет. В данном районе работает поисково-спасательный вертолет, информация проверяется», — рассказал ТАСС источник.

В ведомстве агентству сообщили, что в районе предполагаемого срабатывания радиомаяка находится очаг лесного пожара. В этом районе не должны были работать воздушные суда, никаких заявлений не поступало.

Информацию о поисках самолета подтвердили в ЕДДС.

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