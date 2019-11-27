Неизвестное устройство взорвалось во дворе дома в Туле

Взрыв произошел утром в среду, 27 ноября, около дома № 106 на улице Болдина. Двое мужчин обнаружили странный пакет. Когда они его открыли раздался хлопок. Одному из мужчин повредило лицо.

Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в местную больницу. В пресс-службе медицинского учреждения заявили, что в данный момент мужчина проходит первичный осмотр. Хирурги устанавливают тяжесть полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Следственного комитета и ФСБ. Им предстоит выяснить, что за устройство было в пакете, а также как оно оказалось во дворе жилого дома.