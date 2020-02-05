Неизвестное существо высосало кровь у стада овец на Урале

Мужчина снял на видео изучение убитого скота. На шеях зверей нашлись следы клыков. Однако, как отметил уралец, «при рваной ране кровь уже не остановится», «следы должны оставаться на снегу».

Как сообщил портал «Дни.ру», фермер списал расправу над овцами на соседскую собаку. Однако другие местные животноводы допустили, что это могла сделать рысь или ласка.