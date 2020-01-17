Неизвестное авто врезалось в Nissan в Пензе и скрылось

По данным информагентства, авария произошла напротив одного из домов на улице Терновского. Водитель неизвестной машины вписался в иномарку и скрылся с места происшествия. Nissan Tiida получил некоторые повреждения. Уточняется, что за оставление места ДТП автомобилистам грозит лишение прав сроком до полутора лет.