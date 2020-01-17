    17 января 2020, 14:15

    Неизвестное авто врезалось в Nissan в Пензе и скрылось

    Артур Блянихов

    В Пензе зафиксировано ДТП с участием неизвестного авто и иномарки Nissan Tiida, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную ГИБДД.

    По данным информагентства, авария произошла напротив одного из домов на улице Терновского. Водитель неизвестной машины вписался в иномарку и скрылся с места происшествия. Nissan Tiida получил некоторые повреждения. Уточняется, что за оставление места ДТП автомобилистам грозит лишение прав сроком до полутора лет.