22 августа 2020, 00:34
Неизвестна судьба 38 человек, после взрыва в жилом доме Ярославля
На текущий момент остается неизвестной судьба 38 человек, прописанных в многоэтажке Ярославля, где сегодня произошел взрыв газа. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров.
Отмечается, что спасатели вместе с чиновниками пытаются установить их местонахождение.
В максимально коротки сроки уточняются списки жильцов пострадавшего подъезда, зарегистрировано в подъезде 115 человек. Известна уже судьба 77 человек.Олег Бочаров
Он добавил, что трое жильцов находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина погибла.
Глава МЧС подтвердил информацию, что под завалами ищут ребенка и его маму.
Сегодня вечером в Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились перекрытия между третьим и пятым этажами. Сейчас в городе введен режим ЧС.