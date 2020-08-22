Неизвестна судьба 38 человек, после взрыва в жилом доме Ярославля

На текущий момент остается неизвестной судьба 38 человек, прописанных в многоэтажке Ярославля, где сегодня произошел взрыв газа. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров.

Отмечается, что спасатели вместе с чиновниками пытаются установить их местонахождение.

В максимально коротки сроки уточняются списки жильцов пострадавшего подъезда, зарегистрировано в подъезде 115 человек. Известна уже судьба 77 человек. Олег Бочаров

Он добавил, что трое жильцов находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина погибла.

Глава МЧС подтвердил информацию, что под завалами ищут ребенка и его маму.

Сегодня вечером в Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушились перекрытия между третьим и пятым этажами. Сейчас в городе введен режим ЧС.