Неисправность обнаружили у самолета, вылетевшего из Екатеринбурга | 360°

Важное 06 сентября 2022, 07:10 Поделиться Telegram

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Viber Неисправность обнаружили у самолета, вылетевшего из Екатеринбурга «Уральские авиалинии»: у вылетевшего из Екатеринбурга самолета нашли неисправность flickr

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Самолет, который вылетел из Екатеринбурга в Сочи, готовится к незапланированной посадке. У него выявили неисправность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Уральские авиалинии».

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Речь идет о неисправности в системе уборки шасси. Лайнер сейчас вырабатывает топливо для посадки в Кольцово, уточнил перевозчик.

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