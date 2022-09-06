Неисправность обнаружили у самолета, вылетевшего из Екатеринбурга | 360°

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Неисправность обнаружили у самолета, вылетевшего из Екатеринбурга

«Уральские авиалинии»: у вылетевшего из Екатеринбурга самолета нашли неисправность

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Самолет, который вылетел из Екатеринбурга в Сочи, готовится к незапланированной посадке. У него выявили неисправность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Уральские авиалинии».

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Речь идет о неисправности в системе уборки шасси. Лайнер сейчас вырабатывает топливо для посадки в Кольцово, уточнил перевозчик.

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