Происшествия 27 декабря 2022, 23:53 Неисправность проводки спровоцировала пожар в здании на Невском проспекте в Петербурге

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Пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Там из-за неисправности проводки загорелось здание. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Возгорание произошло утром 27 декабря. Пламя охватило площадь в два квадратных метра на фасаде базилика Святой Екатерины — одного из самых старых католических храмов России. На борьбу с огнем потребовалось порядка десяти минут. В тушении приняли участие десять человек личного состава и две единицы спецтехники.