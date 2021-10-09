Нефтяные пятна обнаружили в реке в Красноярске

Нефтяные пятна оказались в реке Теплая речка в Красноярске. Экстренные службы проведут проверку и устранят последствия происшествия.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Уточняется, что о происшествии стало известно утром 9 октября.

«На месте работают все необходимые службы, устанавливаются боновые ограждения для локализации разлива», — рассказали в ведомстве.

Также на месте происшествия взяли пробы воды. Теплая речка течет рядом с Красноярской ТЭЦ-1 и впадает в реку Березовку, а та — в Енисей.

Ранее утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Темрюка. Топливо разлилось с судна Lady Leila, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что недавно нефтяную пленку нашли недалеко от строящихся причалов порта Мечел-Темрюк.

«Это становится похоже на закономерность», — написала Радионова.

При этом она пообещала, что нефтепродукты обязательно обнаружат, а виновных в их утечках привлекут к ответственности.