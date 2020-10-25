Нефтяной танкер после взрыва на борту отбуксировали в порт «Кавказ»

Танкер «Генерал Ази Асланов», который был поврежден при взрыве, отбуксировали на якорную стоянку. Теперь он находится в порту «Кавказ».

«На якорную стоянку отбуксирован, там его осмотрят специалисты», — сообщили представители Росморречфлота. Их слова приводит РИА «Новости».

Буксировка в порт «Кавказ», расположенный на косе Чушка в Керченском проливе, прошла спокойно, судно лишь слегка накренилось из-за того, что кусок палубы после взрыва свесился за борт. При этом вода на корабль больше не поступала. Для предотвращения подтопления на танкере установили водоотливные средства, которые работали одновременно с буксировкой.

Спасатели до сих пор не нашли трех моряков с танкера. Утром 25 октября поиски возобновились. Остальные десять членов экипажа были спасены проходящим мимо танкера судном «Сириус».

Взрыв на нефтяном танкере в Керченском проливе произошел 24 октября. Судно в тот момент не перевозило груз, поэтому в море не вылились нефтепродукты. Также не сообщалось о пожаре на борту танкера. Угрозы затопления судна не было.