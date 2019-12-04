Нефтяной резервуар объемом в 20 тысяч кубометров потушили в Татарстане. Видео

Резервуар на нефтеперекачивающей станции объемом в 20 тысяч кубометров загорелся в Татарстане, на станции «Калейкино». Пожар оперативно локализовали и ликвидировали. Окружающая среда не пострадала, заявили в «Транснефти».

«Пожар был локализован, вреда экологии нет. Резервуар был выведен из эксплуатации некоторое время назад, стоял пустой. На прокачку нефти по магистральным нефтепроводам это никак не повлияло. Подрядная организация занималась демонтажем объекта», — сообщил Демин. Слова представителя «Транснефти» привело РИА «Новости».

Резервуар на нефтеперекачивающей станции загорелся в Татарстане Подробнее

По его словам, возгорание удалось быстро локализовать. Благодаря этому и удалось в короткий срок ликвидировать пожар.

Одной из возможных причин пожара называют вероятный взрыв газовоздушной смеси. Однако, по словам Демина, это еще предстоит выяснить наверняка. Пока причина названа как предварительная.

После того, как пожар был ликвидирован, недосчитались двух человек, уточнили в экстренных службах. Сейчас людей ищут.