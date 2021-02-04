Нефтяника разорвало струей воды на Ямале
Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
ЧП случилось 2 января на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения Красноселькупского района. Из-за сильных морозов в пожарном трубопроводе образовалась ледяная пробка. Руководство компании вызвало двух рабочих, чтобы устранить неполадки. Один из них — 36-летний мужчина — сделал надрез в трубе с помощью углошлифовальной машины. Однако он не взял в расчет, что там под давлением находится жидкость. Струя воздушно-водяной эмульсии вырвалась наружу и нанесла вахтовику смертельные травмы.
«Удар водоэмульсионной смеси был такой силы, что пострадавшего практически разорвало на части. Целой осталось только голова — жидкость прошла по этой части тела по касательной траектории», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
Нефтяник работал в регионе вахтовым методом. У него в Башкирии осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Погибший считался хорошим сотрудником, его смерть оказалась настоящим ударом для начальства, отметило агентство.