Нефтяная скважина загорелась под Оренбургом. Видео

Пожар произошел нефтяной скважине Таллинского месторождения-2 в Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП в Грачевском районе в пяти километрах от села Таллы поступило в дежурную часть часть 9 декабря в 07:00 по местному времени (05:00 по мск).

На место выехали спасатели. Пожар тушат 23 человека, десять из них от МЧС, а также пять единиц техники. Один человек — 27-летний мужчина — пострадал. Остальная информация уточняется.