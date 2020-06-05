Нефтяная скважина горит в Иркутской области. На борьбу с огнем отправили «Рапиру»

В Иркутской области вот уже почти неделю горит нефтяная скважина. Тушить ее будут с помощью военных артиллеристов. Пока же, судя по видео в соцсетях, огонь все еще вовсю полыхает.

Пожар произошел на скважине Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» на территории Усть-Кутского района. Как сообщили в правительстве региона, оператором месторождения является «Иркутская нефтяная компания».

«Для успешного и оперативного закрытия скважины было принято решение по привлечению сил военных артиллеристов, которые должны сбить фонтанную арматуру выстрелом. В настоящее время ведется работа по их доставке на место инцидента, ожидается прибытие через день-два», — рассказал начальник управления производственной безопасности «Иркутской нефтяной компании» Андрей Богданов, его цитирует пресс-служба правительства региона.

В Минобороны рассказали, что для тушения пожара в Иркутскую область перебросят противотанковое орудие МТ-12 «Рапира». Об этом сообщил телеканал «Звезда».

5 июня прошло заседание правительства Иркутской области. Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе сообщили, что пострадавших при пожаре нет, огонь не угрожает лесу и населенным пунктам. Ближайшие дома находятся в 100 километрах от очага возгорания.

В ООО «Тихоокеанский терминал» рассказали, что пожар произошел 30 мая при проведении замеров дебита скважины.

«Мероприятия, предусмотренные планом ликвидации аварийной ситуации, выполнены в полном объеме. Ситуация находится под полным контролем. Компания своевременно уведомила об инциденте соответствующие органы власти», — сообщили в пресс-службе ООО «Тихоокеанский терминал».

Спасателям поставили задачу ликвидировать пожар на скважине до 8 июня.