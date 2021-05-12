Режим ЧС ввели в Усинске после разлива нефти в реке

Радужную пленку заметили на реке Колве в Республике Коми. В связи с этим власти Усинска объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пленку на поверхности воды обнаружили вечером 11 мая. На место отправили оперативную группу дл оценки обстановки. Информация о разливе нефти подтвердилась.

«ООО СПАСФ „Природа“ приступило к локализационным мероприятиям в районе первого и четвертого моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС, связанным с разливом нефти», — заявило правительство.

По данным властей, источник утечки находится в Ненецком автономном округе, у границы с Усинском. Разлив нефти уже остановили. О ситуации доложили главе республики Владимиру Уйбе.

«Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета с 23:00 режима функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, на реке устанавливают боновые заграждения. Также специалисты занимаются мониторингом акватории Колвы. На месте работает оперативная группа Усинского пожарно-спасательного гарнизона.