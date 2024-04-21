Происшествия 21 апреля 2024, 15:51 Нефтепровод загорелся на востоке Сирии SANA: на востоке Сирии произошел пожар на нефтепроводе PPI/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В провинции Хомс на востоке Сирии вспыхнул нефтепровод. На место прибыли пожарные, сообщило агентство SANA.

Издание уточнило, что очаг возгорания выявили на линии нефтепровода к востоку от Фурклуса. Прибывшие на место огнеборцы ликвидируют пожар.

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Радиостанция Sham FM сообщила, что пожарные на пепелище нашли тело мужчины, около него обнаружили режущие инструменты.

Накануне ранним утром в Санкт-Петербурге на Полевой Сабировской улице загорелся ангар, в котором хранили лакокрасочную продукцию. Более 30 спасателей на семи спецмашинах приехали на место ЧП для тушения огня. Пожару, площадь которого составила 450 квадратных метров, присвоили повышенный ранг сложности.