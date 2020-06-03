Нефтепродукты после ЧП в Норильске не попали в Карское море

Разлив топлива, произошедший на территории ТЭЦ-3 в Норильске, удалось задержать бонами. Нефтепродукты не попали в Карское море.

Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Нефтепродукты не попали в Карское море. Бонами все ограждено на реках. Питьевая вода также не заражена», — сказано в сообщении.

29 мая в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Причиной оказался поврежденный резервуар хранения на ТЭЦ-3. Всего разлилось порядка 20 тысяч тонн топлива. Оно попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая специалисты собрали более 100 тонн нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что Следственный комитет будет расследовать разлив топлива под Норильском. Сейчас в ведомстве завели сразу три уголовных дела. Это порча земли, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнение вод.