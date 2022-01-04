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    04 января 2022, 09:15

    Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени. Видео

    Максим Зинкин

    Атипинский нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюменской области. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

    Отмечается, что загорелась установка глубокой обработки мазута.

    Сообщение о пожаре поступило в 10 утра по местному времени. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте пожара работают 18 пожарных.

    Ранее три человека пострадали в результате пожара на заводе в Красноярском крае.