Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени. Видео

Атипинский нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюменской области. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что загорелась установка глубокой обработки мазута.

Сообщение о пожаре поступило в 10 утра по местному времени. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте пожара работают 18 пожарных.

Ранее три человека пострадали в результате пожара на заводе в Красноярском крае.