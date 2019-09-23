Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ленобласти

На технической установке нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши Ленинградской области на площади в 90 квадратных метров вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в понедельник, 23 сентября в 07:15.

Прибыв на место, пожарные обнаружили факельное горение из печи. Пожару был присвоен второй ранг. Всего к месту происшествия прибыли 75 человек и 23 единицы техники. К месту пожара также направилось руководство Главного управления МЧС России по Ленобласти.

«Угрозы соседним сооружениям нет. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС региона.

К моменту публикации новости пожар был ликвидирован, уточнили спасатели. Никто не пострадал.

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В Киришах находится нефтеперерабатывающий завод «Кинеф». Предприятие начало работу еще в 1966 году. Сейчас НПЗ считают основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей России, а также других регионов страны.

Начиная с 1993 года, когда была создана компания «Сургутнефтегаз», а Киришский НПЗ вошел в ее состав, деятельность холдинга обеспечивает всю технологическую цепь: от геологоразведки и добычи углеводородов до переработки, распределения и сбыта готовой продукции.