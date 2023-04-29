Происшествия 29 апреля 2023, 11:55 Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника Губернатор Развожаев: в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотника Соцсети

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Хранилище топлива в Севастополе утром в субботу, 29 апреля, по предварительным данным, атаковали ударами двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев журналистам. Фрагмент беседы он опубликовал в Telegram-канале.

«Причиной пожара, по предварительным данным, стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары», — сказал он.

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Глава города уточнил, что атаку на Севастополь совершили несколько беспилотников.

«Такие атаки традиционно происходят группами. По остальным БПЛА информация сейчас уточняется. По ним, естественно, работала ПВО. Долетели два», — пояснил он в эфире канала «Соловьев Live».

Развожаев добавил, что ориентировочно тушение пожара завершат к 18:00.

«Но это примерные расчеты. Сейчас принимают решение об ограничении доступа огня к остальным емкостям. Сгорели четыре емкости, все остальные локализовали, ведется интенсивное тушение», — обратил он внимание.

Все необходимые силы в городе уже задействовали. Дополнительные расчеты направили из Крыма.

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в связи с атакой на нефтебазу паники в городе нет.