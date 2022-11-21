Происшествия 21 ноября 2022, 10:05 Нефтебаза загорелась в Макеевке после обстрела МЧС ДНР сообщило о пожаре на нефтебазе в Макеевке РИА «Новости»

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Пожар начался на нефтебазе в Макеевке после попадания туда взрывоопасного предмета, горят три станционные емкости и две цистерны. Об этом сообщило МЧС ДНР в своем Telegram-канале.

«По прибытии [специалистов] установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 кубических метров на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы», — сказано в сообщении.

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Также там горели три стационарных емкости, находящихся недалеко от железнодорожных путей. Представители МЧС назвали причиной пожара попадание в нефтебазу взрывоопасного предмета. Огонь тушат 84 спасателя и 20 единиц техники, на место направили мотопомпу и пожарный поезд.

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Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в своем Telegram-канале сообщило, что ВСУ в 04:00 21 ноября выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.