Происшествия 15 февраля 2024, 01:40 Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника ВСУ в Курском районе Unsplash

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Возгорание на нефтебазе произошло после атаки украинского БПЛА в Курском районе. Об этом сообщил Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте», — написал он.

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Губернатор Курской области призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ночью 14 февраля в Курской области звучала система оповещения о ракетной опасности. Старовойт призвал людей, которые находятся на улице, зайти в ближайшее здание или спуститься в подземный переход.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении беспилотника ВСУ над территорией Клинцовского района. Пострадавших и разрушений не было.