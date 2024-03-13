Происшествия 13 марта 2024, 07:48 Нефтебаза в Рязани загорелась после атаки БПЛА «112»: в Рязани из-за падения БПЛА начался пожар на нефтебазе РИА «Новости»

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В Рязани произошла атака беспилотником. Дрон повредил установку по первичной переработке нефтепродуктов AO «Рязаньнефтепродукт». Пострадали два человека, сообщил источник Telegram-канала «112».

Атака произошла утром 13 марта. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов и спровоцировал пожар. С территории нефтебазы поднялся столб черного дыма, к месту происшествия съехались пожарно-спасательные подразделения.

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По данным журналистов, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Пострадали два человека. Власти не комментировали информацию об ударе.

В Липецкой области объявили об угрозе атаки БПЛА. Власти сообщили о приближавшихся со стороны Украины беспилотниках и посоветовали жителям спрятаться в помещениях без окон. В Брянской области сбили восемь дронов, никто не пострадал.