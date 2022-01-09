Нефтебаза в Гудермесе загорелась после взрыва. Видео

Сильный пожар охватил нефтяную базу в Гудермесе Чеченской республики. Видео с места очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что взрыв разворотил одну из цистерн, после чего она загорелась. Около горящего резервуара различимы силуэты нескольких человек.

Данных о причинах происшествия, погибших или пострадавших в ходе взрыва и пожара пока нет.



Получить информацию в республиканском главке МЧС пока не удалось.