09 января 2022, 21:29
Нефтебаза в Гудермесе загорелась после взрыва. Видео
Пожар на нефтебазе в Гудермесе после взрыва сняли на видео
Сильный пожар охватил нефтяную базу в Гудермесе Чеченской республики. Видео с места очевидцы опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что взрыв разворотил одну из цистерн, после чего она загорелась. Около горящего резервуара различимы силуэты нескольких человек.
Данных о причинах происшествия, погибших или пострадавших в ходе взрыва и пожара пока нет.
Получить информацию в республиканском главке МЧС пока не удалось.