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    09 января 2022, 21:29

    Нефтебаза в Гудермесе загорелась после взрыва. Видео

    Пожар на нефтебазе в Гудермесе после взрыва сняли на видео

    Анатолий Минкин

    Сильный пожар охватил нефтяную базу в Гудермесе Чеченской республики. Видео с места очевидцы опубликовали в социальных сетях.

    На кадрах видно, что взрыв разворотил одну из цистерн, после чего она загорелась. Около горящего резервуара различимы силуэты нескольких человек.

    Данных о причинах происшествия, погибших или пострадавших в ходе взрыва и пожара пока нет.

    Получить информацию в республиканском главке МЧС пока не удалось.