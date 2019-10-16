Нефтебаза полыхает в США. Видео

В США загорелись три резервуара на нефтебазе NuStar. База находится в округе Контра-Коста в Калифорнии. Местные телеканалы и пожарные службы в Twitter публикуют многочисленные видео с места событий.

Причина возгорания пока не незвана. Жителей соседних населенных пунктов советуют не выходить на улицу, закрыть окна и двери, выключить нагревательные приборы, кондиционеры и вентиляторы. Также в таких случаях офис шерифа округа посоветовал заклеивать щели в окнах и дверях скотчем или завесить влажными полотенцами.

«Руководство завода подтвердило, что резервуары были частично заполнены этанолом. Весь персонал NuStar был эвакуирован. Сейчас сотрудники нефтебазы в безопасности», — сообщило управление спасательной службы.

В округе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пожарные в данный момент не могут справиться с огнем, им на подмогу бросили все силы и средства спасательных служб региона.