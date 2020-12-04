Нефть вылилась в Черное море на 85 тысяч «квадратов»

Разлив топлива произошел в Севастопольской бухте. Радужные пятна и характерный запах нефтепродуктов зафиксировали инспекторы Росприроднадзора.

Неподалеку утилизировали корабль «Керчь», но остатки топлива судна попали в Черное море. Площадь загрязнения составила 85 тысяч «квадратов»

«Недалеко от нефтяного пятна, на одном из причалов, компания ООО „Металл Экспорт“ производила разделку БПК „Керчь“. По словам начальника участка проведения работ, вода с остатками топлива попала в море. Сейчас сотрудники ведомства рассчитывают ущерб, причиненный акватории Черного моря», — рассказали в Росприроднадзоре.

Большой противолодочный корабль «Керчь» около года назад был «Отправлен в отставку» и выведен из состава ВМФ. В конце ноября на остатках корабля произошел пожар, по сообщению МЧС, горел мазут в нижнем ярусе корпуса на площади 60 квадратных метров.