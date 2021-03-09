Нефть серьезно разлилась в ЯНАО, но не угодила в воду

На Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод. Разлив произошел на площади 1100 квадратных метров.

«На Ярайнерском нефтяном месторождении произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров», — сообщили в экстренных службах региона РИА «Новости».

Источник сообщил агентству, что задвижки трубопровода перекрыли, нефть в водоем не попала. Сейчас специалисты собирают и вывозят загрязненные снег и грунт.

Трубопровод принадлежит АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

За последний месяц в Ямало-Ненецком автономном округе это уже второй прорыв трубопровода. Первый произошел 28 февраля на Спорышевском нефтяном месторождении. В результате произошел разлив на 500 «квадратах». В водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.

В конце декабря на иностранном судне организации «Аттис Энтерпрайс» в порту Находки в Приморье произошел разлив нефти. При ликвидации последствий было собрано более тысячи литров маслянистой жидкости