Нефть нашли в крещенской купели на Сахалине

В одной из крещенских купелей на Сахалине обнаружили остатки нефтепродуктов. Жители на поверхности воды заметили маслянистую пленку.

«В Углегорском районе в воде, в месте организации крещенской купели на озере Черное визуально было выявлено наличие маслянистой пленки на воде в купели, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоема, присутствие которых представляет опасность для здоровья людей», — сообщили в местном отделении Роспотребнадзора.

Исследования показали превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в трех пробах, отобранных из купели на озере Черное на Сахалине.

Глава муниципального образования Углегорского городского округа Сергей Дорощук оперативно перенес место крещенских купаний на старое место в село Надеждино. Ранее от него отказались из-за отсутствия мобильной связи и отдаленности.

Сергей Дорощук в Instаgrаm отметил, что маслянистые пятна могли остаться после выпиливания льда в купели бензопилами. На текущий момент, по его словам, поверхность водоема чистая и прозрачная.