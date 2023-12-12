12 декабря 2023, 18:44
Неэксплуатируемое здание загорелось в Петербурге
Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании в Калининском районе Санкт-Петербурга днем 12 декабря. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
По предварительным данным, пламя охватило здание по улице Бестужевской размером пять на семь метров.
Реклама
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировали 15 спасателей и три спецмашины.
Санкт-Петербург
Пожары
Реклама
Реклама