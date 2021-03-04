Недовольный решением суда ответчик зарезал истца в Братске

В Братске (Иркутская область) 60-летний мужчина, недовольный решением суда, прирезал своего оппонента. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Мужчины вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда», — отмечается в сообщении.

По данным издания, ответчик несколько раз пырнул истца ножом из-за того, что его не удовлетворило решение суда. Пострадавший получил смертельные раны и умер на месте. Нападавший вернулся в суд и сдался.