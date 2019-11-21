Недовольный пробками на дороге мужчина выстрелил в таксиста из травматического пистолета. Нападение произошло в Москве в среду, 20 ноября. Подозреваемого удалось задержать.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила пресс-служба ГУМВД по центральному округу столицы. В ведомстве пояснили, что к ним обратился 24-летний мужчина, который работает таксистом.

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Он заявил, что попал в пробку в своем автомобиле около 16:45 в среду. В это время к нему подошел неизвестный мужчина, который начал требовать от таксиста немедленно уехать. Он обращался к заявителю в грубой форме, то и дело употребляя матерные слова. Когда таксист вышел из машины и попытался объяснить, что не может уехать из-за пробки перед ним, неизвестный к нему не прислушался.

После того, как мужчина вновь грубо повторил свои требования, таксист ответил ему в такой же форме. В ответ на это неизвестный достал газовый пистолет и выстрелил в собеседника два-три раза.

«Газом попал ему в глаза, на одежду и руки, после чего выстрелил в другого таксиста, который хотел помочь — но не попал. В результате произошедшего [таксисту] причинены телесные повреждения», — сказано в сообщении ведомства.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали жителя столицы 1986 года рождения. По неподтвержденным данным, это может быть Илья Сачков — один из крупнейших специалистов по киберпреступности в России.