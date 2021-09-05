Недовольный клиент с топором устроил погром в ветклинике в Красноярске

Житель Красноярска, вооружившись топором, устроил погром в одной из ветеринарных клиник города. О ЧП рассказали сотрудники лечебницы.

Нападение, по их словам, произошло накануне вечером. Мужчина, который пришел в клинику, был недоволен качеством услуг, сообщило РИА «Новости».

Один из работников клиники в беседе с агентством уточнил, что в этот момент в зоне ожидания находилась семья с ребенком, но красноярца это не остановило. Он устроил скандал. Исчерпав словесные аргументы, дебошир начал крушить все вокруг.

«Разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора. Угрожал руководству. Мы вызвали охрану и полицию. Мужчина ушел до их прибытия», — добавили в клинике.

О пострадавших в результате атаки в ветлечебнице не сообщили.