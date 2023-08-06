Происшествия 06 августа 2023, 18:25 Недетский чат. Учительница в Забайкалье отправляла интимные снимки ученикам Baza: в Забайкалье учительница географии отправляла интимные снимки в чат со школьниками Unsplash

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Учительница географии создала чат под названием «Юные травокуры» в Забайкалье и кидала в него интимные фотографии. Пользователями беседы были школьники, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 43-летняя женщина общалась в чате с двумя учениками. Во время переписки она отправляла им откровенные снимки. Данных о том, кто именно был героем кадров, в публикации не привели.

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Директор школы сообщила о случившемся в полицию. После этого учительница географии стала фигурантом уголовного дела по статье о развратных действиях.

Также выяснилось, что у жительницы Забайкалья уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

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