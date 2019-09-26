Недетская арифметика. Москвичка пожаловалась на обман в образовательном центре

В Москве женщина несколько месяцев не может вернуть деньги из детского образовательного центра. По ее словам, она заплатила 100 тысяч рублей, но учреждение работало без лицензии. В ситуации разбирался корреспондент «360».

Наталья решила подготовить сына к школе и обратилась в центр развития. Маленький Юра, сын женщины, ходил сразу на два направления — английский язык и ментальную арифметику. Спустя время центр начал поднимать цены и регулярно менять педагогов. По словам Натальи, она решила прекратить обучение и вернуть деньги за неиспользованные полгода посещений. Однако этого у нее не вышло.

Источник фото: телеканал «360»

«Администратор Александра уже не работает, и вообще мы не получали заявлений и обращений на возврат денег. Я им пишу на почту, мне говорят: эта почта не действует. Попробуйте туда, туда и вот туда», — рассказала женщина.

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В итоге в самом центре пропали документация, чеки. «Мне не могут предоставить мои же данные: какой у меня остаток занятий, мне не могут предоставить акт сверки. Все-таки мои платежи должны быть как-то зафиксированы — это за этот предмет, это за этот предмет», — добавила Наталья.

Оказалось, что хозяйка центра, Ксения, и есть главный бухгалтер. Однако все вопросы решает ее супруг, Сергей.

Источник фото: телеканал «360»

«Лицензии нет и не обязана быть. Я не предоставляю услуг, которым требуется лицензия. У нас консультативно-семинарские услуги. Если у вас нет чеков, ищите, пожалуйста, пути», — заверил он.

Однако Сергей с помощью съемочной группы «360» согласился решить вопрос в досудебном формате. Наталья написала заявление и теперь надеется на лучшее.