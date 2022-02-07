Нечищеный снег на парковке стал причиной перестрелки между жителями Казани

Житель казанского поселка Салмачи открыл огонь по соседке из-за неочищенной от снега парковки. Такое заявление «360» сделали в отделе полиции Сафиуллина управления МВД России по Казани.

В поселке Салмачи под Казанью днем 7 февраля мужчина открыл стрельбу по соседке. Конфликт произошел из-за парковки автомобилей, сообщили в полиции.

«Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину с охотничьим ружьем в руках», — сказано в сообщении.

Полиции удалось задержать мужчину и изъять у него гладкоствольное охотничье ружье «Вепрь». В ходе разбирательства установлено, что конфликт между соседями возник из-за нечищеной парковки.

«В итоге один из участников достал предмет, похожий на пистолет, предположительно травматический, и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля оппонента, а после — несколько выстрелов в воздух из охотничьего ружья», — добавили в полиции.

Во время обыска правоохранительные органы нашли в доме подозреваемого еще одно ружье ИЖ-27М. Мужчина, по данным полиции, имел разрешение на хранение и ношение оружия. Сейчас в Казани решается вопрос о возбуждении уголовного дела.