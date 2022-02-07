facebook_pixel
    07 февраля 2022, 23:03

    Нечищеный снег на парковке стал причиной перестрелки между жителями Казани

    Полиции Казани удалось установить причину перестрелки между жителями Салмачей

    Анастасия Ектова, Иван Степанов

    Житель казанского поселка Салмачи открыл огонь по соседке из-за неочищенной от снега парковки. Такое заявление «360» сделали в отделе полиции Сафиуллина управления МВД России по Казани.

    Нечищеный снег на парковке стал причиной перестрелки между жителями Казани

    В поселке Салмачи под Казанью днем 7 февраля мужчина открыл стрельбу по соседке. Конфликт произошел из-за парковки автомобилей, сообщили в полиции.

    «Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину с охотничьим ружьем в руках», — сказано в сообщении.

    Полиции удалось задержать мужчину и изъять у него гладкоствольное охотничье ружье «Вепрь». В ходе разбирательства установлено, что конфликт между соседями возник из-за нечищеной парковки.

    «В итоге один из участников достал предмет, похожий на пистолет, предположительно травматический, и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля оппонента, а после — несколько выстрелов в воздух из охотничьего ружья», — добавили в полиции.

    Во время обыска правоохранительные органы нашли в доме подозреваемого еще одно ружье ИЖ-27М. Мужчина, по данным полиции, имел разрешение на хранение и ношение оружия. Сейчас в Казани решается вопрос о возбуждении уголовного дела.