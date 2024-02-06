Происшествия 06 февраля 2024, 23:12 Небрежность ценой в три года. В суд направили дело о нападении собаки на детей в Калуге Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении собаки на детей в Калуге Anni Sommer/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантом стал 34-летний местный житель, по вине которого пострадали дети в ноябре 2023 года. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Установлено, что в ноябре 2023 года в результате проявленной хозяином небрежности, домашняя собака бойцовской породы самостоятельно покинула квартиру, выбежала на дворовую территорию многоквартирного дома по улице Минской в Калуге, где напала на двух малолетних детей», — уточнили правоохранители.

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Один ребенок получил серьезные телесные повреждения, также у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Девочку спас таксист, который привез по этому адресу пассажира. Пес убежал, но в соседнем дворе покусал мальчика.

Обвиняемому грозит наказание в виде тюремного заключения на три года.