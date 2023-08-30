Происшествия 30 августа 2023, 00:51 Небо над Псковской областью закрыли после атаки дронов ТАСС сообщил о закрытии неба Псковской области для самолетов Telegram

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Авиационные службы ввели временный запрет на полеты в воздушном пространстве Псковской области после атаки дронов на аэропорт столицы региона. Об этом сообщил ТАСС.

Псковский аэропорт Кресты загорелся после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, силы Минобороны отразили удары дронов.Он подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате ЧП никто из мирных жителей не пострадал.

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Беспилотники прилетели в город около 23:40. Всего в атаке на Псков участвовало около 20 дронов, один из которых упал на топливозаправочный комплекс. Об этом сообщил в своем Telegram канале представитель Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что за атакой на аэропорт стоят украинские боевики.

После удара беспилотников здание аэропорта охватил пожар. ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщил, что в результате атаки дронов в воздушной гавани Пскова повреждения получили четыре самолета Ил-76.