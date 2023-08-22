Происшествия 22 августа 2023, 16:41 Небо над Челябинским металлургическим комбинатом окрасилось в оранжевый цвет Челябинский меткомбинат: на предприятии произошла нештатная ситуация Соцсети

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Причиной появления оранжевого дыма над Челябинским металлургическим комбинатом стала нештатная ситуация на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оранжевый окрас дым получил из-за наличия в нем оксида железа. Частицы вещества осели на территории комбината.

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«При выпуске чугуна случился „обрыв“ летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — сообщили на предприятии.

Выброс взвеси запыленного воздуха длился короткое время. Сейчас технологический процесс на комбинате восстановлен, запланировано проведение служебного расследования.

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