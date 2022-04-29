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    29 апреля 2022, 20:52

    Неадекватный житель ЖК «Янтарный» в Балашихе напугал соседей громкими «хлопками»

    МВД: организатора «хлопков» во дворе ЖК «Янтарный» в Балашихе передадут медикам

    Анатолий Минкин, Евгения Бардонова

    Громкие звуки, похожие на взрывы напугали жителей ЖК «Янтарный» в Балашихе. Пользователи заявили, что в одной из квартир мужчина открыл стрельбу с балкона или кидал вниз что-то похожее на петарды.

    На появившемся в социальных сетях видео слышны звуки взрывов или выстрелов. Судя по всему, мужчина что-то кидал вниз с балкона, какие-то петарды. Опасения у людей вызвало то, что рядом находится детский сад. По словам жильцов, это не владелец квартиры, а съемщик.

    На место прибыли сотрудники полиции, которые взяли квартиру штурмом. Устроившего шум мужчину задержали. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что после поступившего сообщения о хлопках во дворе дома на улице Кольцевая на место прибыли сотрудники полиции.

    «На месте находился гражданин 1976 года рождения в неадекватном состоянии. В ближайшее время его передут специальной бригаде медиков», — отметили в ведомстве.

    Пострадавших в результате происшествия нет.