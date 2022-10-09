Неадекватный мужчина стрелял в полицейских на западе Москвы | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 04:24 Поделиться Telegram

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Viber Неадекватный мужчина стрелял в полицейских на западе Москвы ГУ МВД по Москве: неадекватный мужчина открыл стрельбу и ранил полицейского в ноги РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу на западе Москвы по приехавшим на вызов полицейским. Стрелявший ранил одного из сотрудников в ноги, его задержали с применением табельного оружия. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Инцидент произошел ночью в воскресенье. Полицейские выехали на сообщение «о грубом нарушении общественного порядка» на улице Ярцевская на западе Москвы.

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«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками ППСП ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги», — говорится в сообщении ведомства.

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Стрелявший попытался продолжить «противоправные действия», полицейским пришлось применить табельное оружие. Мужчина был ранен и задержан, ему и пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, задержанный — местный житель, у него изъяли ружье. По данному факту проводится проверка.

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