Летевшая из Владивостока жительница Новосибирска приземлилась в аэропорту родного города привязанной к креслу веревкой и скотчем. Экипаж и пассажиры скрутили женщину из-за ее неадекватного поведения. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, пассажирка после взлета самолета начала ходить по салону, снимать и надевать обратно верхнюю одежду. Когда ее просили сесть на место, она не реагировала и вела себя неадекватно.

Бортпроводники вместе с другими пассажирами скрутили женщину и привязали ее к креслу при помощи веревки и скотча. В таком виде она приземлилась в аэропорту Новосибирска.

Ведомство опубликовало видео из салона самолета.

На опубликованных кадрах видно, что пассажирка не может ответить на вопрос о своем состоянии. При этом у нее происходят неконтролируемые спазмы лица.

В дежурной части она призналась, что употребила синтетический наркотик перед самым вылетом. В отношении пассажирки составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». После этого ее отправили на медицинское освидетельствование, которое установит причину и степень опьянения.