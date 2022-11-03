«Не знала, как от него отвязаться». Подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы из Рыбинска часто поджидал ее у школы | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 01:18 «Не знала, как от него отвязаться». Подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы из Рыбинска часто поджидал ее у школы Знакомая убитого секретаря школы в Рыбинске: экс-сожитель часто поднимал на нее руку РИА "Новости"

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Убитая секретарь школы в Рыбинске не раз жаловалась на своего бывшего сожителя, который не оставлял ее в покое после расставания. 2 ноября он смог попасть в школу и нанести ей смертельное ранение ножом. Знакомая убитой рассказала «360», что пара часто ссорилась.

Елена часто уходила от подозреваемого, уточнила собеседнца.

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«Знаю, что поджидал ее по утрам около школы, когда от него уходила, но это опять по ее словам», — сказала Светлана.

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Она добавила, что потерпевшая боялась сожителя и не знала, как от него уйти. Также знакомая Елены не отрицала, что раньше были случаи, когда мужчина поднимал руку на Елену.

«Да, она вроде писала заявление на него, что [он] в пьяном угаре пытался душить», — отметила собеседница «360».

По версии следствия, 41-летний мужчина 2 ноября проник в школу, где работала его бывшая 40-летняя сожительница Елена. Там между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры мужчина ударил потерпевшую ножом. Ранение оказалось смертельным.

Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве, сообщили в региональном Следственном комитете. Против него возбудили дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц, с целью сокрытия преступления» — во время нападения пострадала другая сотрудница школы. Ее он тоже ранил ножом, сейчас 51-летняя женщина находится в больнице.

По словам следователей, в момент преступления детей в школе не было. Вероятнее всего, из-за каникул.