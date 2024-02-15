Эксклюзив 15 февраля 2024, 18:44 Не жизнь, а кошмар. Пьющий сожитель вдовы затерроризировал жильцов дома в Кирове Пьяного соседа-дебошира сняли на видео жильцы дома в Кирове

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Жизнь жильцов одного из домов на улице Шинников в Кирове превратилась в ад из-за пьющего соседа. Проблема не только в том, что он водит в квартиру своих друзей и те шумно распивают спиртное, ругаются и скандалят, но и очень громко слушают музыку в любое время суток. Из-за этого люди не могут ни спокойно спать, ни заходить в подъезд без опасений нарваться на агрессивную пьяную компанию.

В таких условиях людям приходится существовать с ноября 2023 года. Жильцы неоднократно обращались в полицию, но после посещения квартиры дебоширов ничего не менялось. Более того — они начинали шуметь еще сильнее.

Один из соседей рассказал «360», что мужчина, который водит домой своих приятелей и включает музыку на полную громкость в любое время суток, не является собственником жилища и не зарегистрирован по этому адресу, а просто сожительствует с женщиной, которой принадлежит квартира. Она все замечания и жалобы людей игнорирует, а в перепалках встает на сторону любовника.

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В коллективной жалобе в администрацию города жильцы отметили, что ранее женщина была замужем, но ее супруг, предположительно, погиб на СВО. Об этом она сама неоднократно кричала в подъезде во время ссор, уточнили авторы обращения.

Соседи не исключили, что сожитель воспользовался положением, завладел ее деньгами, а теперь просто спаивает.

Как разрешать конфликтную ситуацию — непонятно. Мужчина ясно дает понять, что менять образ жизни не собирается, на контакт не идет, а на замечания реагирует резко, хамит, на одного из жильцов, по словам соседей, поднял руку.

Еще один пугающий людей фактор — драки, которые устраивают участники пьяных посиделок в этой квартире. После одной из таких потасовок жильцы наткнулись на следы крови на полу и стенах подъездах.

Помимо жалобы в администрацию, люди еще раз обратились в полицию, сообщив о соседе-тиране.