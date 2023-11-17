Эксклюзив 17 ноября 2023, 14:11 «Не здоровается ни с кем». Соседка — о девочке, подозреваемой в подготовке нападения на школу в Балашихе Соседка рассказала о подозреваемой в подготовке к нападению на школу в Балашихе

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СМИ сообщили, что 14-летнюю девочку в Балашихе якобы заподозрили в подготовке нападения на школу. Соседка семьи, живущая этажом ниже, рассказала «360», что проблем с семьей не было, однако девочка вела себя не слишком дружелюбно.

Женщину сильно удивило, что у школьницы могли возникнуть проблемы с законом. Она вспомнила, что в тот же день видела и девочку, и ее мать.

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«С семьей никаких проблем… Но она ходит — не здоровается ни с кем», — отметила жительница дома.

На вопрос о том, считает ли девочку агрессивной, соседка ответила «не знаю».

«Семья нормальная, молодые. <…> Они дверь не открывают. Даже когда ремонт какой-то был… А так тишина», — добавила собеседница «360».

В СМИ распространилась информация о том, что восьмиклассница якобы интересовалась движением «Колумбайн»* и планировала нападение на школу № 15. Отмечалось, что в ее квартире прошли обыски и обнаружились, в частности, самодельный предмет с фитилем и два ножа, а в телефоне — фотографии преступников и подписки на тематические паблики. Появлялась информация о том, что девочку задержали, однако ее мать опровергла эти данные.

* Движение «Колумбайн» признали террористическим и запретили в России.