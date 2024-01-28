Эксклюзив 28 января 2024, 16:37 «Не в первый раз». Неизвестные парашютисты спрыгнули с балкона дома в Балашихе МВД организовало проверку после прыжков с парашютом с балкона в Балашихе

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Трое неизвестных спрыгнули с парашютами с балкона одного из многоквартирных домов в Балашихе. В распоряжении «360» появились кадры с места.

На видео попало высокое здание на улице Дмитриева, с балкона которого минувшей ночью выпрыгнул неизвестный. У мужчины мгновенно раскрылся парашют, несколько секунд он парил в воздухе. Источник «360» рассказал, что всего прыгали три человека, никто не пострадал.

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«Прыгали три человека по очереди, все в порядке. Соседи говорят, что прыгают не в первый раз, до этого прыгали в сентябре», — сообщил источник.

Подмосковные полицейские устроили проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе МВД по Московской области. Там уточнили — от местной жительницы в дежурную часть поступило сообщение о том, что человек прыгнул балкона с парашютом.

В сентября 2023 года произошел несчастный случай, во время которого самолет столкнулся со скайдайвером, совершавшим прыжок с этого лайнера. Крыло воздушного судна задело шею мужчины, в результате чего он лишился головы.