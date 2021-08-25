«Не умрешь все равно». Астраханку засосал насос в бассейне, руководство посоветовало не плакать

В Астрахани девушка оказалась в плену насоса в бассейне, от которого ее освобождали полчаса. Это произошло во время отдыха в пятизвездочном отеле. Пострадавшая рассказала Life, что никто из персонала не спешил ей на помощь.

Ксения плавала в бассейне, и в какой-то момент ее начало притягивать к краю с такой силой, что она успела только крикнуть подруге, что ее засасывает насос.

«Я думала, я умру и у меня разорвет кишки. Подруга моя там бегала и кричала: „Выключите этот насос!“ Но его не отключали», — сообщила астраханка.

Руководство отеля прибежало на крики. Но над девушкой только посмеялись.

«Один из мужчин, который пришел в составе руководства отеля, начал сильно смеяться надо мной и говорить: „Что ты плачешь? Ты не умрешь все равно!“» — рассказала Ксения.

Потом появился местный тренер. Он пытался оттащить ее от насоса, но ему не хватило сил.

Персонал отключил насос только через полчаса. Но при этом сработал «эффект вакуума», и живот астраханки все еще оставался внутри. Тренеру пришлось просунуть в насос руку, чтобы освободить девушку. Больше никто не пытался ей помочь.

Девушка была в шоковом состоянии. Когда она вышла на веранду, один из руководителей отеля начал подшучивать над ней. А потом ей и подруге подарили сертификаты на бесплатное посещение гостиницы.

Ксения намерена обратиться в прокуратуру и суд, а после этого собирается «кинуть в лицо» сотрудникам отеля подаренные сертификаты. Девушка при этом переживает, что они могут удалить записи с камер наблюдения, чтобы избежать ответственности.