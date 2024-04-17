Эксклюзив 17 апреля 2024, 20:27 Не удар, но пощечина. Беременная фельдшер попала в больницу после нападения в Раменском Беременную фельдшера в Раменском госпитализировали после нападения иностранца

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В Раменском пациент напал на сотрудницу поликлиники Татьяну из-за отказа выдать ему справку в детский сад без осмотра ребенка. Пострадавшая рассказала «360» подробности случившегося.

«Не скажу, что это был удар, но пощечина. За шесть лет работы у меня такого никогда не было», — отметила Татьяна.

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Она пояснила, что пришел пациент без ребенка и попросил выдать справку в детский сад — выписку с больничного.

«Можно мне привести ребенка, я работаю до 16:00. Он ответил, что не будет никого приводить и обматерил. Он спросил, где заведующая, и отправился к ней», — рассказала фельдшер.

Вернувшись, иностранец вновь стал требовать справку.

«Любой осмотр должен быть всегда в присутствии детей. Мне нужно было осмотреть ребенка. Если с ним все хорошо, выписать. Если ребенок еще болеет, то продолжить лечение», — объяснила она.

Мужчина наговорил множество плохих вещей медику, матерился, переходя с русского на родной язык.

«Потом разозлился, подошел и ударил меня по щеке, и ушел, на этом все», — пояснила Татьяна.

Пострадавшая вызвала полицию, написала заявление и поехала в приемный покой больницы, чтобы зафиксировать удар. Девушка находится на 19-й неделе беременности.

«Вечером из-за того, что сильно разболелся низ живота, я госпитализировалась уже в родильное отделение. С ребенком все хорошо. Из-за шока произошел тонус, из-за стресса такое бывает», — добавила она.

В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что после случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Подольске мать пациента напала на медицинского психолога в детском реабилитационном центре «Кораблик». Женщина, находясь в инвалидном кресле, начала кидаться в него стульями.