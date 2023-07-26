Эксклюзив 26 июля 2023, 15:54 «Не смогу больше работать». Детский лор из Татарстана рассказала о нападении отца пациентки Подвергшаяся нападению в детской больнице Татарстана врач заявила, что не сможет работать

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Мужчина напал на лора в детской поликлинике в Альметьевске. Пострадавшая врач-оториноларинголог Алсу Гадильшина рассказала в беседе с «360», что физических травм не получила, но морально очень подавлена и не знает, как дальше работать.

«В принципе, ничего серьезного. Удар был по голове амбулаторной книжкой. Она плотная, но никаких ушибов, травм нет. Однако мое психологическое состояние не очень хорошее», — поделилась доктор.

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Что произошло?

Врач рассказала, что в тот день вела прием без медсестры, у той был отпуск, поэтому в кабинете она была одна. На амбулаторный прием записи не было, принимали только пациентов с экстренными случаями. Она подчеркнула, что не отказывала в приеме людям, которым срочно требовалась помощь или у них была температура.

«Но здесь было так: папа говорил, что они капали специальные капли от растворения серных масс, и вот они пришли на прием. В связи с чем я им сказала: „У вас не экстренный случай. Вы без записи, без талона, у меня там запись полная“. К сожалению, я их принять могла. После чего отец взял карточку амбулаторную и ударил меня при ребенке», — поделилась лор-отоларинголог.

После этого он заблокировал дверь и не пускал врача. Женщина призналась, она думала, что он ударит ее еще раз, но он только толкнул. К счастью, сильных травм она не получила. Начала звать помощь. По словам врача, после происшествия отец с дочерью спокойно ушли домой.

На записи, которая оказалась в распоряжении «360» видно, что девочка испугалась и в ужасе ждала отца, прикрывая лицо руками. Несколько раз она пыталась подбежать к кабинету.

Угрозы от нападавшего

«Когда я пыталась их остановить на лестничной площадке, говорила, что вызову полицию, что это не нормальное поведение», — сообщила собеседница издания.

Мужчина начал угрожать, сказал, что тоже напишет на нее заявление, сказав, что врач его довела, а у него больное сердце. Кроме того, он говорил, что платил ей деньги, поэтому она должна его принять. По словам Гадильшиной, она проверила записи, девочка действительно год назад была на приеме по платной записи — ей промывали уши.

Врач предположила, что мужчина мог на что-то обозлиться, поэтому вел себя так. Но случай в этот раз был не экстренным, подчеркнула специалист, у ребенка не было отита, о котором говорил отец, а только серные пробки.

«Я сейчас была у психолога, потому что я со вчерашнего дня ничего делать не могу. Я не знаю, как я буду работать, мне кажется, не смогу. Вчера сразу же там позвонили в полицию, они приехали, показания взяли», — рассказала она.