Соседи печально известной Гульмиры из Омской области, которую обвиняют в издевательствах над маленьким ребенком, рассказали, что у женщины трое своих детей. Сейчас она ждет четвертого, но отца или отцов малышей никто не видел.

«Трое детей у нее. У нее свой дом, она его купила на материнский капитал, сейчас не работает, сидит дома с детьми. В нашей деревне живет с детства», — поделилась с «360» соседка Махаббат.

Она рассказала, что из-за этого случая их поселок прославился на всю страну.

«Теперь вся Россия будет знать, что у нас случилось. Хотя я даже не общаюсь с Гульнарой, она еще соплячка для меня. У нее бабушка и мать есть, но они живут отдельно. Отца нет, он умер. Мать и бабушка за детьми ее не смотрят», — пояснила Махаббат.

Сейчас следователи разбираются, кто систематически избивал, мучил и морил голодом полуторагодовалого мальчика из Омской области. СМИ пишут, что это была Гульнара — многодетная мать, которая приютила семью. По неподтвержденным данным, она шантажировала маму мальчика, била его и связывала.