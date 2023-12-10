Происшествия 10 декабря 2023, 23:37 «Не прыгай! Сейчас тебя спустят». Массовая эвакуация из горящего дома прошла в Сыктывкаре Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в Сыктывкаре

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Спасатели МЧС эвакуировали семь человек во время сильного пожара в жилом многоэтажном доме в Сыктывкаре. Людей просили самостоятельно не прыгать из окон, а подождать помощи спасателей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пожар начался на пятом этаже восьмиэтажного жилого дома, а потом перекинулся на шестой и седьмой. Сотрудники МЧС спасли из горящих квартир семь человек, остальные жители эвакуировались самостоятельно.

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«Не прыгай! Не прыгай! Сейчас лестницу поднимут и тебя спустят!» — кричали спасатели одному из жильцов.

По предварительным данным, жертв нет. Информации о пострадавших также пока не поступало.

В ведомстве отметили, что на месте возгорания работают 25 специалистов и 13 единиц техники. Причины пожара пока не называются, как сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС России.

Ранее спасатели МЧС эвакуировали из горящего здания 13 человек во время пожара на севере Москвы. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже жилого комплекса. Площадь распространения огня составила 50 квадратных метров. При пожаре пострадали три ребенка.