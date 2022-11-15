Эксклюзив 15 ноября 2022, 16:25 «Не привез ребенка». Жительница Тувы рассказала о ребенке, который провел два дня в холоде и без еды МВД в Туве возбудило дело по факту оставления ребенка в неотапливаемом доме без еды

Читать 360tv в

СК по республике Тыва возбудил уголовное дело против отца, который на двое суток оставил двухлетнего ребенка без еды в неотапливаемом доме. Тетя мальчика Чыжыргана рассказала «360», что его отец пообещал поехать вместе с сыном в тайгу на чабанскую стоянку, но вместо этого оставил его под замком в холодом доме.

Забрать ребенка не удалось

Все случилось в селе Тоора-Хем. Пока мать ребенка находилась в больнице, с ним был его отец. Мужчина собирался отправиться на чабанскую стоянку. Тетя мальчика предложила оставить его с ней, но тувинец отказался.

Реклама

«Я ему сказала — приведи племянника домой, раз у тебя много дел. Он не согласился, не привез ребенка. Он сказал, мы сегодня уезжаем на чабанскую стоянку, он так сказал мне», — рассказала Чыжыргана.

Реклама

По ее словам, раньше ребенка не оставляли в подобных условиях. О случившемся она узнала от сотрудников местной администрации. Сейчас мальчика отправили в больницу. Почему мужчина оставил его без еды и на холоде — неизвестно.

Один дома

В воскресенье, 13 ноября в дежурную часть сельского отделения полиции поступило сообщение о пьяной драке в Тоора-Хеме. На место происшествия отправились стражи правопорядка. В неотапливаемом доме под замком они обнаружили двухлетнего мальчика — он находился без еды двое суток, сообщили в пресс-службе МВД по республике Тыва.

«Мать ребенка, 40-летняя жительница села Тоора-Хем, находится в лечебном учреждении в Кызыле, а отец ребенка, 39-летний местный житель, оставил ребенка дома одного 11 ноября», — рассказали в республиканском МВД. Там добавили, что с 11 по 13 ноября отец реберка распивал спиртные напитки.

Полицейские опубликовали видео с места происшествия. Ребенок лежал на кровати. Сотрудник укутал его в одеяло и доставил в детской отделение Тоджинской ЦКБ. Медики оказали ему помощь, сейчас здоровью мальчика ничто не угрожает.

Против отца возбудили уголовное дело

В пресс-службе МВД республики сообщили, что в отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по стать об оставлении в опасности. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

«Прокурор Республики Тыва Сергей Дябкин поручил прокурору Тоджинского района провести проверку», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что примут меры прокурорского реагирования при выявлении нарушений.

Ситуацией заинтересовались и в региональном СК. Прокуратура передала уголовное дело из органов полиции в Следственный комитет. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что специалисты начали проведение необходимых действий для правовой оценки действиям органов системы профилактики.

Летом под Великим Устюгом пропал трехлетний ребенок. Позже его нашли — мальчик двое суток провел в лесу.